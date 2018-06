Essen (dpa) - Vor allem wegen Abschreibungen in seinem Stahlgeschäft in Übersee ist ThyssenKrupp noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der größte deutsche Stahlkonzern schrieb weitere 3,6 Milliarden Euro auf die erst vor kurzem fertiggestellten Anlagen in Brasilien und den USA ab - das führte im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr zu einem Verlust von 5 Milliarden Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.