Essen (dpa) - ThyssenKrupp will wegen der schwachen Nachfrage nach Stahl die Kurzarbeit in Deutschland verlängern. Das sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger. Der Konzern hatte im August für knapp 2200 der rund 17 500 Stahlarbeiter in Deutschland Kurzarbeit eingeführt. ThyssenKrupp kündigte zugleich an, auf die Verschärfung des Umfelds für die europäische Stahlindustrie mit hohen Überkapazitäten und Preisdruck reagieren zu wollen. Der krisengeschüttelte Stahlkonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von fünf Milliarden Euro verbucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.