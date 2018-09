Johannesburg (AFP) In Folge des Einsturzes einer Brücke in Südafrika sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Autos seien fortgespült worden und 13 Menschen gestorben, sagte am Dienstag ein örtlicher Sprecher der Behörde für öffentliche Sicherheit. Heftiger Regen hatte demnach am Montag zum Einsturz der Brücke im Osten des Landes geführt, was allerdings wegen Hochwassers nicht zu erkennen gewesen sei.

