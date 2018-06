Washington (AFP) US-Außenministerin Hillary Clinton hat eine zunächst nur verschobene Reise nach Marokko wegen Gesundheitsproblemen abgesagt. Clinton werde wegen eines Magenvirus die Reise nach Marokko, Tunesien und in die Vereinigten Arabischen Emirate nicht unternehmen können, sagte ihr Berater Philippe Reines in der Nacht zum Dienstag in Washington. Die US-Außenministerin wird somit auch nicht an der Konferenz der "Freunde Syriens" teilnehmen können, die am Mittwoch in Marrakesch tagt.

