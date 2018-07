Washington (AFP) Die internationale Großbank HSBC hat sich nach Informationen des "Wall Street Journal" zur Zahlung von 1,9 Milliarden Dollar Geldstrafe bereit erklärt, um Nachstellungen der US-Behörden wegen Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen zu entgehen. Wie die Zeitung am Montag auf ihrer Homepage weiter berichtete, soll die Einigung am Dienstag offiziell bekannt gegeben werden. Das US-Finanzministerium wollte sich am Montag zunächst nicht zu dem Bericht äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.