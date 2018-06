Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag bleibt es stark bewölkt oder bedeckt und vor allem im Süden und Osten fällt im Tiefland etwas Schnee. Im Bergland fällt zum Teil mäßiger Schnee, wobei im Zusammenhang mit stürmischen Böen die Gefahr von Schneeverwehungen besteht.

Die Temperaturen erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach Werte zwischen -5 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und +1 Grad im Emsland sowie am Niederrhein.

Der Nord- bis Nordwestwind weht mäßig bis frisch, an der See und im Bergland in Böen noch stürmisch, im Laufe des Tages allmählich abflauend.