Mainz (dpa) - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck hat nach dem angekündigten Aus für die Opel-Produktion in Bochum die Firmenpolitik des US-Mutterkonzerns GM kritisiert. «Wir hätten eine Chance gesehen - ich sehe sie auch nach wie vor -, alle vier Opel-Standorte in Deutschland zu halten», sagte Beck am Abend in Mainz. Dafür hätte GM Opel die Chance geben müssen, an den internationalen Märkten tätig zu sein. Es liege nicht an der Produktion, sagte Beck. Er zeigte sich bedrückt über das Ende der Autoproduktion 2016 in Bochum.

