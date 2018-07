Köln (SID) - Die EWE Baskets Oldenburg und die Telekom Baskets Bonn treffen in der zweiten Gruppenphase der EuroChallenge aufeinander. Die beiden Basketball-Bundesligisten hatten sich in der Vorrunde als Gruppensieger für die Top-16-Runde qualifiziert. Zwei Mannschaften aus jeder der vier neu gebildeten Viererstaffeln schaffen es ins Viertelfinale.

Am 22. Januar kommt es in Bonn zum ersten deutschen Duell, das Rückspiel in Oldenburg findet am 19. Februar statt. Die weiteren Gegner in der Gruppe L sind Okapi Aalstar (Belgien) und Zmoki Minsk (Weißrussland).