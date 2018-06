Hongkong (AFP) Am Schnapszahlen-Datum 12.12.12 haben in China und Singapur tausende Paare geheiratet. In Hongkong stiegen die Anmeldungen am Mittwoch nach Behördenangaben mit insgesamt 696 auf das Vierfache des Üblichen, im südostasiatischen Stadtstaat Singapur verachtfachte sich die Zahl der nicht-muslimischen Hochzeiten auf 540.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.