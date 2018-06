Wiesbaden (AFP) Die öffentlichen Bildungsausgaben werden in diesem Jahr auf insgesamt rund 110,3 Milliarden Euro steigen. Das sind 4,7 Milliarden Euro mehr als 2011, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Es handele sich um vorläufige Berechnungen im Bildungsfinanzbericht.

