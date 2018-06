Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn soll weitere fünf Jahre lang von Rüdiger Grube geführt werden. Der Aufsichtsrat des Unternehmens habe am Mittwoch beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden bis Ende 2017 zu verlängern, teilte das Unternehmen in Berlin mit. Der 61-jährige Grube leitet den Konzern mit weltweit 300.000 Beschäftigten seit dem 1. Mai 2009. Er trat die Nachfolge von Hartmut Mehdorn an.

