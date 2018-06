Hamburg (AFP) Der Eventmanager Manfred Schmidt, gegen den die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts auf Bestechung ermittelt, hat einem Bericht zufolge im Jahr 2009 eine kostenlose Veranstaltung für den SPD-Politiker Peer Steinbrück ausgerichtet. Der damalige Bundesfinanzminister und heutige SPD-Kanzlerkandidat habe damals mit seinem Beraterkreis in Schmidts Penthouse-Wohnung am Brandenburger Tor in Berlin getagt, berichtete der "Stern" am Mittwoch vorab aus seiner neuen Ausgabe.

