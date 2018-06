Berlin (AFP) Grüne und SPD wollen sich gemeinsam für eine strengere Regulierung und ein Ende der Staatshaftung für angeschlagene Banken stark machen. Der frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin kündigten am Mittwoch in Berlin an, im Januar einen gemeinsamen Antrag in den Bundestag einbringen zu wollen. Darin fordern sie unter anderem einen von den Banken gespeisten Fonds, der in Schwierigkeiten geratene Geldhäuser restrukturieren oder rekapitalisieren soll.

