Berlin (AFP) Männer können weder selbst Frauenvertreter werden noch an der Wahl für den Posten teilnehmen. Wie das Verwaltungsgericht Berlin am Mittwoch mitteilte, lehnte das Gericht bereits am 7. Dezember den Antrag eines Berliner Amtsrichters ab, der am Donnerstag in seiner Behörde für diesen Posten kandidieren wollte. (VG 5 L 419.12)

