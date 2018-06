Brüssel (dpa) - Die europäischen EU-Finanzminister kommen heute zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen, um den Streit um die gemeinsame Bankenaufsicht zu schlichten. Diplomaten äußerten sich jedoch skeptisch, dass ein schneller Kompromiss gelingt. Es gebe noch zu viele offene Punkte. Bei einem erneuten Scheitern der Kassenhüter dürfte das Thema auf den EU-Gipfel gehen, der morgen in der belgischen Hauptstadt beginnen wird. Die neue Aufsicht für etwa 6000 Geldhäuser in der Eurozone ist ein Prestigevorhaben im Kampf gegen die Eurokrise.

