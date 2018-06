Los Angeles (dpa) - Die Hollywood-Veteranen Glenn Close («Albert Nobbs», «Gefährliche Liebschaften») und Nick Nolte («Herr der Gezeiten», «Hotel Ruanda») treten als Ehepaar vor die Kamera.

Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet, spielt Nolte in dem Drama «Always On My Mind» einen an Alzheimer leidenden früheren Rockstar, der von seiner Frau (Close) betreut wird. Der Film soll viele Musikelemente enthalten. Das Drehbuch stammt von dem Autor Chris D'Arienzo, der sich zuvor das Broadway-Musical «Rock of Ages» ausdachte und später auch das Skript für den gleichnamigen Hollywood-Film mit Stars wie Tom Cruise, Julianne Hough und Alec Baldwin lieferte. Regisseur Adam Shankman («Hairspray») war für die Regie verantwortlich. D'Arienzo will nun selber bei «Always On My Mind» Regie führen.

Glenn Close spielte zuletzt in dem Drama «Albert Nobbs» eine Frau, die als Butler verkleidet im Dublin des 19. Jahrhunderts lebt. Nick Nolte ist ab Januar in dem Thriller «Gangster Squad» in den deutschen Kinos zu sehen.