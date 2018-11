Frankfurt/Main (SID) - Um 11.34 Uhr hat in Frankfurt/Main die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) begonnen - und damit die Diskussion über das umstrittene Sicherheitskonzept "Stadionerlebnis". Vertreter der 36 Vereine aus Bundesliga und 2. Liga werden bis zum Nachmittag über die 16 Anträge des 37-Seiten-Papiers abstimmen. Der Beginn der anschließenden Pressekonferenz wird gegen 14.30 Uhr erwartet.

Schon in den frühen Morgenstunden kamen die ersten Vereinsvertreter am Sheraton Congress Hotel in Frankfurt-Niederrad an. Sie stehen dort vor einer schwierigen Entscheidung, denn die DFL sah sich in den vergangenen Monaten großem Druck vonseiten der Politik und der Fans ausgesetzt. Sollte das Konzept für mehr Sicherheit in den deutschen Stadien beschlossen werden, wird es zur Saison 2013/14 umgesetzt.

"Wir haben das lange genug vorbereitet. Die Dinge, die da drinstehen, sind Selbstverständlichkeiten des Fußballs. Wir werden uns sicherlich dafür entscheiden", sagte DFL-Vorstandsmitglied Heribert Bruchhagen am Mittwoch. Als Ligaverbands-Präsident Reinhard Rauball am Hotel eintraf, blockierten Fans zunächst die Durchfahrt.

In der zur Grundsatzfrage über die deutsche Fan-Kultur hochstilisierten Debatte haben verschiedene Fanorganisationen in den vergangenen Wochen mit einem Stimmungsboykott gegen das Konzept demonstriert. Die Innenminister hingegen drohen mit einem Eingreifen, sollte die Liga nicht zu einem Konsens kommen.

Wichtigste Streitpunkte des Konzeptes, das in seiner ersten Fassung Ende Oktober deutlich abgelehnt wurde, sind Verbesserungen der Einlasskontrollen (Antrag acht) sowie die Festlegung der Risikospiele und Ticketkontingente in den Anträgen 11 und 14. Die Fans fürchten Repressalien wie Ganzkörperkontrollen oder die willkürliche Einordnung einer Begegnung als Risikospiel. Auch die Finanzierung einzelner Maßnahmen sei kritisch.