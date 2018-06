Frankfurt/Main (SID) - Die Vollversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat das überarbeitete Sicherheitskonzept "Stadionerlebnis" beschlossen. Das gab Ligaverbands-Präsident Reinhard Rauball am Mittwoch in Frankfurt/Main bekannt. Die Vertreter der 36 Vereine der Bundesliga und 2. Liga erzielten in allen 16 Punkten "mit großer Mehrheit" Einigkeit.

Wichtigste Streitpunkte des Konzeptes, das in seiner ersten Fassung noch erheblichen Protest auch vonseiten der Vereine hervorgerufen hatte, waren Verbesserungen der Einlasskontrollen (Antrag 8) sowie die Festlegung der Risikospiele und Ticketkontingente in den Anträgen 11 und 14. Der Antrag mehrerer Vereine, die Abstimmung zu verschieben, wurde abgelehnt.