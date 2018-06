Osnabrück (SID) - Der finanziell angeschlagene Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat eine weitere Hürde auf dem Weg zur Rettung genommen. Am Dienstag gewährte der Stadtrat dem Tabellenführer der 3. Liga mit großer Mehrheit ein Darlehen in Höhe von 3,6 Millionen Euro. Mit dem Kredit wird sich die Kommune an einer vom Verein noch zu gründenden Stadion-Betriebsgesellschaft beteiligen.

Im Gegenzug muss der VfL verschiedene Bedingungen erfüllen. Dazu gehört auch die Ausarbeitung eines umfassendes Sanierungskonzeptes bis zum 28. Februar 2013, um die nachhaltige finanzielle Gesundung zu sichern. Der klamme Verein hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Minus von 926.000 Euro gemacht, mittlerweile hat sich der Schuldenberg auf rund neun Millionen Euro angehäuft.

"Die Entscheidung ist richtig, der VfL hat diese Chance verdient", sagte Oberbürgermeister Boris Pistorius nach der Abstimmung. Am Sonntag hatten die Mitglieder des Vereins mit großer Mehrheit für die Ausgliederung der Profifußball-Abteilung in eine Kapitalgesellschaft votiert und damit erst den Weg für den Kredit der Stadt freigemacht. "Wir sind sehr erleichtert. Das ist ein schöner Tag für den VfL", sagte der neue Präsident Christian Kröger. Ohne die Unterstützung durch die Stadt hätte dem VfL trotz des sportlichen Höhenflugs die Insolvenz gedroht.