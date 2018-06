Potsdam (SID) - Der deutsche Frauenfußball-Meister Turbine Potsdam treibt die Planungen für die kommenden Jahre voran. Der Serienmeister hat den Vertrag mit Genoveva Anonma, Torschützenkönigin der vergangenen Bundesliga-Saison, vorzeitig bis 2015 verlängert. Zudem haben sich die schwedische Nationalspielerin Antonia Göransson und U20-Vize-Weltmeisterin Jennifer Cramer ebenfalls bis 2015 an den Verein gebunden.

"Mit diesen Leistungsträgerinnen werden wir auch in Zukunft eine sehr gute Mannschaft haben", sagte Turbine-Trainer Bernd Schröder. Bereits vor einigen Wochen hatten in Lisa Evans und Natasa Andonova zwei weitere Spielerinnen ihre Verträge in Potsdam verlängert.