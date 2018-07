Guatemala-Stadt (dpa) - Der Software-Pionier John McAfee wird in die USA ausgewiesen. Das sagte ein Sprecher der Migrationsbehörde in Guatemala-Stadt der dpa. Der 67-Jährige sei von guatemaltekischen Behörden zum Flughafen gebracht worden, berichtet der Rundfunksender Emisoras Unidas. Der US-Millionär war in Guatemala festgenommen worden, nachdem er illegal auf der Flucht aus Belize dort eingereist war. Die Polizei Belizes will ihn wegen des Mordes an seinem Nachbarn vernehmen. Der US-Amerikaner beteuert seine Unschuld.

