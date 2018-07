Berlin (dpa) - Nach jahrelanger Verzögerung schließt sich Deutschland dem Unesco-Abkommen zum Schutz des immateriellen Kulturerbes an. Wie Kulturstaatsminister Bernd Neumann mitteilte, beschloss das Kabinett den Beitritt. Damit tritt die Konvention in drei Monaten auch in Deutschland in Kraft. 148 Staaten haben das 2003 verabschiedete Abkommen bereits ratifiziert. Es schützt geistiges Kulturerbe wie Tanz und Theater, Bräuche, Traditionen und Handwerkskünste. In Deutschland soll zur Umsetzung ein unabhängiges Expertenkomitee berufen werden.

