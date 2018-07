München (dpa) - Der amerikanische Rocksänger Meat Loaf geht im kommenden Jahr auf Abschiedstournee. Der 65-Jährige wolle danach nicht mehr live auftreten, teilte der Konzertveranstalter in München mit. Ein neues Album solle es aber noch geben.

Auf seiner «Last at Bat Farewell Tour» wolle der schwergewichtige und stimmgewaltige Sänger sich mit sechs großen Auftritten von seinen deutschen Fans verabschieden. Die Deutschland-Tour startet am 25. April 2013 in Frankfurt und endet am 8. Mai in Oberhausen.

Die Abschieds-Show soll bombastisch ausfallen. Der Konzertveranstalter spricht von einer «aufwändig-opulenten Inszenierung» und «wagnerscher Dimension». Im ersten Teil soll es Hits wie «Dead Ringer For Love» oder «I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)» geben, im zweiten Teil das Klassiker-Album «Bat Out Of Hell» mit allen Songs in der Original-Reihenfolge.

Mit diesem Album gelang dem Sänger, der im September seinen 65. Geburtstag feierte, vor 35 Jahren der ganz große Durchbruch. Meat Loaf, dessen wenig schmeichelhafter Spitzname soviel bedeutet wie Hackbraten, trat in den USA im Musical «Hair» auf und später in dem Kultfilm «The Rocky Horror Picture Show». «Bat Out Of Hell» aber wurde zu einem der meistverkauften Alben aller Zeiten, Meat Loaf über Nacht zum Weltstar.

Für Marvin Lee Aday, so sein Geburtsname, folgte eine Musikerkarriere, die von Höhen und Tiefen, Hits und Drogenproblemen geprägt war. In den 1990er Jahren gelang ihm noch einmal ein großes Comeback unter anderem mit dem Song «I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)», der heute schon als Klassiker gilt. Laut Informationen auf seiner Homepage hatte er zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen.

