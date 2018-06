Havanna (dpa) - Kubanische Ärzte haben den an Krebs erkrankten venezolanischen Staatschef Hugo Chávez in Havanna operiert. Über den Verlauf der OP ist bislang nichts bekannt. Der 58-Jährige war am Montag nach Havanna geflogen, nachdem Ärzte zuvor erneut bösartige Krebszellen gefunden hatten. Es ist die vierte Operation seit Juni 2011, als bei Chávez ein Krebsgeschwür in der «Beckengegend» gefunden wurde. Chávez war im Oktober wiedergewählt worden. Ob er seine neue Amtszeit im Januar antreten kann, ist ungewiss.

