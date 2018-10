Berlin (SID) - Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel sieht ihre sportlichen Erfolge in ihrer Heimat Thüringen nicht genug gewürdigt und startet deshalb künftig für die Bahnrad-Renngemeinschaft aus Chemnitz (Sachsen). "Um Wintersport wird hier so ein großes Bohei gemacht. Da fragt man sich schon, was ich Thüringen eigentlich wert bin. Scheinbar nicht so viel", sagte Vogel der Zeitschrift Super-Illu.

Die 22-Jährige hatte bei den Spielen in London im Teamsprint mit Miriam Welte überraschend die Goldmedaille gewonnen. Bei ihrer Rückkehr nach Thüringen habe sie nur ein Glückwunsch-Fax bekommen, eine Teamkollegin aus Rheinland-Pfalz hingegen eine Geldprämie von 20.000 Euro, so Vogel. Aus Ärger darüber und weil der Hauptsponsor ihres Teams den Sponsorenvertrag nicht verlängerte, habe sie bereits Anfang November das Sprintteam Erfurt verlassen.