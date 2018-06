Los Angeles (AFP) Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Oregon sind laut Medien- und Augenzeugenberichten zwei Menschen getötet worden. Laut einem Bericht der Zeitung "The Oregonian" schoss ein Mann in dem Shopping-Center in Clackamas südlich von Portland am Dienstag mit einem halbautomatischen Gewehr um sich. Der Mann habe mindestens 60 Schuss abgefeuert, berichtete das Blatt unter Berufung auf einen Journalisten, der zufällig in dem Einkaufszentrum unterwegs war.

