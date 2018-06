San Francisco (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die erfolgreichste Twitter-Botschaft des Jahres 2012 abgesetzt. Der nach Obamas Wahlsieg Anfang November gesendete Tweet "Four more years" (Vier weitere Jahre) sei 816.973 Mal von Twitter-Nutzern in mehr als 200 Ländern weitergeschickt worden, teilte der Online-Kurznachrichtendienst am Dienstag mit. Obama hängte an die Botschaft ein Foto an, auf dem er seine Frau Michelle umarmt.

