Kairo (dpa) - Angesichts der tiefen politischen Spaltung des Landes haben die ägyptischen Militärs zum Dialog aufgerufen. Präsident Mohammed Mursi und die politischen Kräfte des Landes sollten heute in Kairo nach einer Lösung in dem Verfassungsstreit suchen. Das sagte ein Sprecher von Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi laut Nachrichtenportal «Ahram Online». Der Präsident habe seine Teilnahme zugesagt. Wie der arabische Sender Al-Dschasira berichtete, gingen am Abend in Kairo wieder Tausende für und gegen das Verfassungsreferendum von Mursi auf die Straße.

