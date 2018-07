Kairo (dpa) - Das umstrittene Verfassungsreferendum in Ägypten wird in zwei Etappen stattfinden. Das verfügte der islamistische Präsident Mohammed Mursi per Dekret. Nach Angaben der staatlichen Medien sollen die Wähler am kommenden Samstag in Kairo und neun weiteren Provinzen über den Verfassungsentwurf abstimmen. In den restlichen Provinzen öffnen die Wahllokale eine Woche später. Ein Großteil der Richter will den Urnengang boykottieren. Damit stünde keine ausreichende Anzahl Richter für die Überwachung des Wahlprozesses im ganzen Land zur Verfügung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.