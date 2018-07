Offenbach (dpa) - Heute Mittag und am Nachmittag fällt vor allem in den mittleren Teilen Deutschlands bei trübem Himmel gebietsweise etwas Schnee. In Süddeutschland zeigt sich die Sonne öfter und es ist weitgehend niederschlagsfrei.

Die Temperaturen erreichen Werte zwischen -6 Grad in den Mittelgebirgen sowie am Alpenrand und 1 Grad im Nordwesten, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Der Nord- bis Nordwestwind weht zum Teil noch frisch mit starken Böen an der See sowie im Bergland.