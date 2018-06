Karlstad (SID) - Das Debakel für die deutschen Curler bei der EM im schwedischen Karlstad ist perfekt: Das Allgäuer Team um Skip Andreas Lang verlor am Mittwoch seine Spiele gegen die Schweiz (5:7) und den direkten Konkurrenten Frankreich (9:12) und stieg damit nicht nur aus der A-Gruppe ab, sondern musste auch das Aus für Olympia 2014 in Sotschi hinnehmen.

Der siebte Platz und die damit verbundene direkte WM-Qualifikation war für die Mannschaft aus Oberstdorf und Füssen bereits zuvor außer Reichweite gewesen. Bei der WM vom 13. bis 20. April im kanadischen Fredericton in der Provinz New Brunswick werden die letzten Qualifikationspunkte für Sotschi vergeben. Die jeweils zehn besten Teams der Weltmeisterschaften 2012 und 2013 dürfen in Russland auf Medaillenjagd gehen.

Den deutschen Curlerinnen gelang derweil der der Klassenerhalt in der A-Gruppe. Im achten Spiel des Turniers siegte die Mannschaft um die siebenmalige Europameisterin Andrea Schöpp gegen Schlusslicht Finnland mit 11:2. Damit kann das Team aus Rießersee vor dem finalen Gruppenspiel am Donnerstag gegen die Schweiz nach drei Siegen und fünf Niederlagen nicht mehr auf einen der letzten beiden Plätze rutschen.