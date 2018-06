Washington (dpa) - Die amerikanische Notenbank will der US-Konjunktur mit weiteren Geldspritzen auf die Sprünge helfen. Die Fed wird dazu vom nächsten Jahr an langfristige Staatsanleihen in Höhe von monatlich umgerechnet etwa 34,8 Milliarden Euro aufkaufen. Zugleich warnte Fed-Chef Ben Bernanke eindringlich: Wenn Regierung und Opposition in den USA sich im derzeitigen Haushaltsstreit nicht rasch einigten, drohten ernste Folgen für die ohnehin schwache US-Konjunktur. Sorgen bereitet Bernanke vor allem der Arbeitsmarkt.

