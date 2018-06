Riga (dpa) - Strenger Frost kostet in Osteuropa immer mehr Menschen das Leben. Bei eisigen Temperaturen von bis zu minus zehn Grad erfror ein Mann in der südlitauischen Stadt Alytus. Im Nachbarland Polen erfroren seit Monatsbeginn mindestens 33 Menschen. Auch in der Ukraine forderte der Wintereinbruch die ersten Kältetoten. Angesichts tief verschneiter Straßen will die lettische Hauptstadt Riga mit kostenlosen Bus- und Straßenbahntickets Autofahrer dazu ermuntern, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen.

