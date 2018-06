Frankfurt/Main (dpa) - Erneut aufgeflammte Sorgen um die Lösung des US-Haushaltsstreits haben den deutschen Aktienmarkt belastet. Nachdem der Dax am Vortag auf den höchsten Stand seit Januar 2008 gestiegen war, verlor der deutsche Leitindex am Donnerstag 0,43 Prozent auf 7581,98 Punkte.

Der MDax sank um 0,24 Prozent auf 11 923,99 Punkte. Der TecDax büßte 0,30 Prozent auf 833,28 Punkte ein.

Die von der US-Notenbank am Vorabend angekündigte Ausweitung ihrer expansiven Geldpolitik dürfte bereits eingepreist gewesen sein, sagte Gregor Kuhn, Marktstratege beim Broker IG. Gleichzeitig hätten sich die nach wie vor schleppenden US-Budgetverhandlungen als Belastung erwiesen.

Nach Aussagen über weitere Belastungen durch den Konzernumbau haben die Aktien der Deutschen Bank als Dax-Schlusslicht 2,71 Prozent verloren. Der Finanzkonzern rechnet im Schlussquartal mit Sondereffekten, die sich negativ auf den Gewinn auswirken. Einem Börsianer zufolge könnten nun erneut Bedenken hinsichtlich einer Kapitalerhöhung aufkommen. Nach den deutlichen Gewinnen im bisherigen Wochenverlauf gaben die Papiere von ThyssenKrupp 1,07 Prozent nach. Händler verwiesen auf eine mögliche Schadensersatzforderung der Bahn. Zudem prüft die Ratinagentur Moody's eine Herabstufung der Bonitätsnote für den Stahl- und Industriekonzern.

Die Papiere von RWE sanken nach zwei negativen Analystenkommentaren um 2,65 Prozent. Spitzenreiter im deutschen Leitindex waren die Lufthansa-Aktien mit plus 0,66 Prozent. Die weltweite Luftfahrtbranche kann nach Einschätzung ihres Branchenverbands IATA in diesem Jahr mit deutlich mehr Gewinn rechnen als zuletzt erwartet. Im MDax zeigten sich die Aktien von Aurubis von Zahlen bewegt und gewannen entgegen dem Markttrend 0,14 Prozent. Der führende europäische Kupferkonzern konnte den Vorsteuergewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht steigern und kündigte eine Dividendenerhöhung an.

Mit Blick auf die internationalen Börsen schloss der EuroStoxx 50 um 0,10 Prozent tiefer bei 2627,66 Punkten. Für den Cac 40 in Paris und den «Footsie» in Londen ging es moderat nach unten. Der US-Leitindex Dow Jones stand zum europäischen Handelsschluss etwas tiefer.

Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,06 Prozent am Mittwoch auf 1,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 135,26 Punkte. Der Bund Future rückte um 0,01 Prozent auf 145,04 Punkte vor. Der Kurs des Euro bewegte sich am frühen Abend auf dem Niveau vom frühen Nachmittag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3077 (Mittwoch: 1,3040) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7647 (0,7669) Euro.