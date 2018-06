Berlin (AFP) An belebten Bahnhof Friedrichstraße in Berlin ist am Donnerstagvormittag ein großes Stück Beton aus der Decke gebrochen. Wie ein Sprecher der S-Bahn sagte, löste sich der ein Quadratmeter große Brocken kurz vor 11.00 Uhr aus der Decke im Erdgeschoss gegenüber vom Reisezentrum. "Eine Frau erlitt einen Schock. Verletzt wurde niemand", sagte der Sprecher. Der Schienenverkehr wurde nach seinen Angaben nicht beeinträchtigt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.