Frankfurt/Main (AFP) Der deutsche Autobauer Daimler hat in Deutschland rund 2000 Fahrzeuge zurück in die Werkstätten gerufen. Grund sei ein Fehler mit dem im Kofferraum montierten Kraftstofffilter, sagte ein Sprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen seien Fahrzeuge der Klassen C, E, S, CL, GLK und SLK, die zwischen April und Juli 2011 vom Band gelaufen seien. In den USA wurden den Angaben zufolge mehr als 5000 weitere Fahrzeuge in die Werkstätten beordert. Zu weiteren Ländern äußerte sich der Sprecher nicht.

