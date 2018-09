Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank rechnet in den letzten Monaten des Jahres mit einem Gewinneinbruch. Sonderbelastungen durch den im September verkündeten Konzernumbau würden sich voraussichtlich "signifikant negativ auf den Gewinn der Bank im vierten Quartal 2012 auswirken", teilte die Deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Neben den Kosten für den Konzernumbau belasteten auch Abschreibungen auf Vermögenswerte das Ergebnis. Aus dem laufenden Geschäft ergäben sich trotz der Sonderlasten aber "solide" Ergebnisse in den Kernbereichen.

