Brüssel (AFP) Die Eurogruppe hat am Donnerstag die Freigabe monatelang blockierter Hilfen für Griechenland im Umfang von 34 Milliarden Euro beschlossen. "Die Sitzung ist beendet, die Freigabe der Finanzhilfen wurde akzeptiert", sagte der Sprecher von Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker nach dem Treffen der Euro-Finanzminister am Mittag in Brüssel.

