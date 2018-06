Hamburg (AFP) Die kanadische Pop-Sängerin Nelly Furtado hat nach eigener Schilderung als Jugendliche an Depressionen gelitten. "Mit 17 Jahren wurde ich depressiv, eine Phase, die dauerte, bis ich Anfang 20 war", sagte die 34-Jährige dem Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Sie habe den ganzen Tag geschlafen und mit niemandem reden wollen. "In einem Raum voller Menschen fühlte ich mich isoliert, sogar wenn ich mit meiner Familie zusammen war oder mit Freunden."

