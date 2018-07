Istanbul (AFP) Die deutschen Patriot-Luftabwehrraketen sollen rund 120 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt im Südosten der Türkei aufgestellt werden. Mit dem voraussichtlichen Stationierungsort in der Nähe der Stadt Kahramanmaras soll der defensive Charakter der Mission betont werden, wie der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Link, am Donnerstag laut einer Mitteilung der deutschen Botschaft in Ankara erklärte. Der Stationierungsort Kahramanmaras stelle sicher, dass die Bundeswehr-Patriots ihrem Mandat entsprechend "nicht in den syrischen Luftraum hineinwirken" könnten, hieß es.

