Gütersloh (AFP) In Deutschland wird der soziale Aufstieg immer schwerer und die Gruppe der Armen immer größer. Seit 1997 stieg die Zahl der Menschen in unteren und untersten Einkommensschichten um fast vier Millionen, wie eine am Donnerstag von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichte Studie ergab. Zugleich schrumpfte der Mittelstand von einem Anteil von 65 Prozent an der Gesamtbevölkerung auf 58 Prozent. Als Gründe nannte die Stiftung unter anderem die Steuerpolitik der vergangenen gut 15 Jahre, die vor allem Reiche begünstigt habe. Auch die Arbeitsmarktreformen hätten dazu beigetragen.

