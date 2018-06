Frankfurt/Main (AFP) Der deutsche Maschinenbau ist in diesem Jahr mit seiner Produktion wieder auf dem Niveau von zu Beginn der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 angekommen. Der Wert produzierter Waren 2012 belaufe sich voraussichtlich auf 196 Milliarden Euro und liege damit real zwei Prozent über dem Vorjahreswert, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Damit sei "das Rekordniveau von 2008 wieder erreicht". Der Umsatz liege mit 209 Milliarden Euro eine Milliarde über dem Niveau von 2008.

