Lübeck (AFP) Mehr als eine Woche nach dem Verschwinden eines norwegischen Hubschraubers über der Ostsee haben Bergungskräfte dessen Wrack entdeckt. Ein Minenjagdboot der Deutschen Marine habe die Maschine unter Wasser gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag in Lübeck mit. Die Absturzstelle in der Lübecker Bucht werde gesichert, Experten hätten Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu den zwei Insassen des Helikopters machte die Polizei zunächst nicht.

