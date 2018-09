Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel sieht durch die harten Sparmaßnahmen in Irland, Spanien, Portugal und Griechenland Anzeichen für eine Überwindung der Eurokrise. Den Bürgern verlange das viel ab, sagte Merkel im Bundestag in einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel, der am Nachmittag beginnt. Alle Mitgliedstaaten seien inzwischen bereit, durch solides Haushalten zu mehr Wettbewerbsfähigkeit zu kommen. Die Opposition warf ihr vor, mit einem unerbittlichen Sparkurs Europa noch weiter in den Wirtschaftsabschwung zu treiben.

