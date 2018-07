Brüssel (AFP) EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg will die Tabakgesetze verschärfen und dabei unter anderem die Warnhinweise auf den Zigarettenschachteln vergrößern lassen. Zudem sollen die Regeln für Geschmackszusätze verschärft werden, wie der Sprecher des Kommissars am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Die Vorschläge sollen demnach voraussichtlich in der kommenden Woche im Kollegium der Kommissare abgestimmt werden. "Wir sind bei den letzten internen Diskussionen", erklärte der Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.