Berlin (AFP) Die EU-Kommission hat sich offenbar auf eine neue Tabak-Richtlinie geeinigt. Wie die "Bild"-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf den Kommissionsentwurf berichtete, will die Kommission strengere Warnhinweise auf Zigarettenpackungen und ein Verbot von Geschmackszusätzen in Zigaretten durchsetzen. Schon nächste Woche wolle die Kommission die Richtlinie förmlich beschließen.

