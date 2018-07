Paris (AFP) Der französische Filmstar Gérard Depardieu macht ernst mit seinen Abwanderungsplänen und will sein luxuriöses Stadtpalais im Herzen von Paris verkaufen. Die Immobilienagentur Daniel Féau bestätigte am Donnerstag, dass Depardieu das Palais im bei Künstlern beliebten Viertel Saint-Germain-des-Prés zum Verkauf anbiete. Einen Kaufpreis nannte die Agentur nicht. Er soll laut der Zeitung "Le Parisien" rund 50 Millionen Euro betragen. Depardieu will offenbar aus Steuergründen seinen Wohnsitz nach Belgien verlegen.

