Köln (SID) - Fast drei Viertel der deutschen Bevölkerung glauben für die laufende Champions-League-Saison an den Triumph eines Vereins aus der Fußball-Bundesliga. In einer repräsentativen Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) durch das Nürnberger Marktforschungsinstitut puls tippten nach den Vorrunden-Gruppensiegen von Rekordchampion Bayern München, Meister Borussia Dortmund und Schalke 04 insgesamt 71 Prozent auf den Titelgewinn durch ein Team aus diesem Trio. Das größte Vertrauen genießen dabei die Bayern, denen 40 Prozent eine Wiederholung ihres Erfolgs in der Königsklasse von 2001 zutrauen. 15 Jahre nach Dortmunds Titelgewinn sehen 27 Prozent die Westfalen am Saisonende auf Europas Thron. Immerhin vier Prozent rechnen mit Schalke als neuen Champions-League-Sieger.

Auf nationaler Ebene sehen die Deutschen die Bayern noch deutlicher vorn. Schon vor dem letzten Hinrundenspieltag am dritten Advent-Wochenende bezeichnen 68 Prozent der Befragten das Titelrennen bereits zugunsten Münchens entschieden. Lediglich 22 Prozent glauben noch an Dortmunds erfolgreiche Titelverteidigung. Gerade einmal Außenseiter-Chancen besitzen demnach Schalke (sechs Prozent) und der momentane Bundesliga-Zweite Bayer Leverkusen (fünf Prozent).

Auch im Abstiegskampf hält die Mehrheit die Würfel bereits für gefallen. 56 Prozent glauben, dass Schlusslicht und Neuling SpVgg Greuther Fürth und der punktgleiche Tabellenvorletzte FC Augsburg auch noch am Saisonende unten stehen und in die zweite Liga zurück müssen. Nur 16 Prozent sagen Augsburgs Klassenerhalt voraus und gerade einmal zwölf Prozent eine erfolgreiche Wende für Fürth. Dass beide Teams noch im Oberhaus bleiben, erwarten 17 Prozent.