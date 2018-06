Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 rechnet im letzten Hinrundenspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky und Ligatotal!) mit dem Einsatz von Keeper Heinz Müller. Der 34-Jährige hatte in dieser Woche wegen eines Trauerfalls in der Familie mehrere Trainingseinheiten verpasst, soll aber laut Trainer Thomas Tuchel trotzdem spielen. Müller hatte bereits am vergangenen Wochenende in der Partie bei Borussia Mönchengladbach (0:2) den noch für ein Spiel rotgesperrten Christian Wetklo vertreten.

Für Kapitän Nikolce Noveski (Gelbsperre) soll Jan Kirchhoff in der Innenverteidigung spielen. Die Langzeitverletzten Niko Bungert (Kreuzbandriss) und Eric Maxim Choupo-Moting (Knieprobleme) fehlen dem Tabellenelften weiterhin.