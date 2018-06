London (AFP) Der frühere Lebenspartner der verstorbenen Soul-Diva Amy Winehouse, Reg Traviss, ist in einem Prozess in London vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Das Urteil fiel am Donnerstag nach nur drei Tagen Verhandlung. "Ich bin wirklich erleichtert - wirklich erleichtert, dass nun alles vorbei ist", sagte Traviss nach der Urteilsverkündung. Erleichtert umarmte er seine Familie und Freunde.

